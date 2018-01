SHL: la Copa intime aux grands actionnaires de soumettre une offre publique

(titre reformulé, cours actualisé)Zurich (awp) - La Commission des offres publiques d'achat (Copa) a exigé des principaux actionnaires qu'ils fassent une offre publique d'achat pour SHL Telemedecine. Le prix minimum pour chaque titre SHL est fixé à 8,70 CHF par action, a précisé vendredi l'autorité de surveillance. La décision donne ainsi raison aux plaignants Nehama & Yoram Alroy Investment et Elon Shalev, actionnaires de SHL détenant ensemble plus de 20% de la société.Le groupe d'actionnaires concernés par les exigences de la Copa est composé de Mengke Cai, Xiang Xu, Himalaya (Cayman Islands) TMT Fund, Himalaya Asset Management et Kun Shen, aux mains d'investisseurs chinois, détenant ensemble plus de 50% des titres. Ils seront forcés de soumettre une offre publique d'achat sur tous les titres de SHL Telemedecine dans les deux mois à venir.L'affaire remonte à août dernier. La Copa avait alors reçu une plainte déposée par Nehama & Yoram Alroy Investment ainsi qu'Elon Shalev. M. Shalev est co-fondateur de l'entreprise et ancien vice-président du conseil d'administration. Les plaignants exigeaient la soumission d'une offre publique d'achat obligatoire à 8,70 CHF par action sur la société.Toutefois, la demande de Nehama & Yoram Alroy Investment concernant la suspension des droits de vote de Mengke Cai et de Kun Shen a été rejetée.A la Bourse, l'annonce propulsait le titre de 23,9% à 7,68 CHF dans un SPI en hausse de 0,61% à 15h15.ol/jh/lk/buc(AWP / 26.01.2018 15h18)