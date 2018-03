SHL: les actionnaires chinois obtiennent un délai auprès de la Copa

Zurich (awp) - La Commission des offres publiques d'achat (Copa) a accordé aux actionnaires chinois de SHL Telemedicine, Himalaya TMT Fund, Himalaya Asset Management, Xu Xiang Xu, Shen Kun et Cai Mengke, un délai pour présenter une offre obligatoire de reprise sur l'ensemble des titres de la société. La nouvelle date butoir a été fixée au 30 juin, relate mercredi un communiqué du spécialiste israélien du suivi médical à distance, coté sur SIX.Fin janvier, la Copa avait intimé à ces actionnaires de soumettre une telle offre dans un délai de deux mois.L'affaire remonte à août dernier. La Copa avait alors reçu une plainte déposée par Nehama & Yoram Alroy Investment ainsi qu'Elon Shalev. M. Shalev est co-fondateur de l'entreprise et ancien vice-président du conseil d'administration.Les plaignants exigeaient la soumission d'une offre publique d'achat obligatoire à 8,70 CHF par action sur la société, considérant la partie adverse comme agissant de concert. Ces derniers détiennent conjointement plus de la moitié du capital de SHL.L'octroi du délai demeure conditionné à la présentation chaque deux semaines par Himalaya TMT Fund, Himalaya Asset Management, Xu Xiang Xu, Shen Kun et Cai Mengke des progrès accomplis dans l'établissement de l'offre et la récolte des financements nécessaires. La décision peut en outre être contestée dans les cinq jours par n'importe quel actionnaire disposant d'au moins 3% des droits de vote et n'ayant pas encore pris part à la procédure en cours.jh/al(AWP / 21.03.2018 19h00)