SHL: plainte d'actionnaires contre la Copa, examen en cours

Zurich (awp) - Des actionnaires de SHL Telemedicine ont déposé une plainte contre une récente décision de la Commission des reprises (Copa). La plainte de Nehama & Yoram Alroy Investment concerne le refus de suspendre les droits de vote. Elle fait l'objet d'un examen, a précisé la Copa jeudi soir.A la demande de Nehama & Yoram Alroy Investment et Elon Shalev, la Copa avait statué que Mengke Cai, Xiang Xu, Himalaya (Cayman Islands) TMT Fund, Himalaya Asset Management Ltd. et Kun Shen avaient l'obligation de faire une offre de rachat pour toutes les actions SHL cotées au prix unitaire de 8,70 CHF. Elle avait donné un délai de deux mois pour faire cette offre de rachat. Il était par ailleurs interdit aux actionnaires concernés d'acquérir ou de céder des droits de vente sur SHL.yr/hr/rp(AWP / 08.02.2018 19h20)