SIHH: le niveau des stocks de Cartier (Richemont) sont "corrects"

Genève (awp) - Le niveau des stocks des garde-temps de Cartier auprès de ses détaillants sont "corrects", a indiqué lundi son directeur général Cyrille Vigneron lors d'une conférence au Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) à Genève. La maison prévoit une légère diminution de ses points vente à l'avenir.Sans écarter d'éventuelles actions ponctuelles, la plus grande filiale de Richemont n'a plus besoin de procéder à des rachats massifs de montres comme cela a été le cas les dernières années, a expliqué le patron.Concernant les points de vente, la principale maison du groupe Richemont prévoit de réduire légèrement leur nombre. "Il y aura une concentration des boutiques dans les grandes villes, tant au niveau de nos propres boutiques que chez nos détaillants", a-t-il précisé.La concentration du secteur des détaillants, via des rachats par les grands groupes, explique aussi la fluctuation du nombre des magasins.M. Vigneron a aussi souligné que l'horlogerie suisse est maintenant en phase d'embellie menée par la Chine.lk/(AWP / 15.01.2018 15h02)