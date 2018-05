SIX cède son unité du trafic des paiements à Worldline

Zurich (awp) - SIX vend son unité Payment Services à son concurrent français Worldline. Dans le cadre d'un partenariat stratégique, le groupe zurichois de services financiers, qui exploite notamment la Bourse suisse, cède sa division active dans le trafic des paiements à Worldline contre une participation de 27% dans l'entreprise d'outre-Jura.La transaction, qui permet de créer le premier fournisseur européen dans le domaine du trafic des paiements, se monte au total à 2,3 milliards d'euros (2,75 milliards de francs), écrit mardi SIX. Elle comporte l'émission de 49,1 millions de nouvelles actions Worldline ainsi qu'un apport en numéraire de 319 millions de francs. L'actuelle direction et les quelque 1300 salariés de SIX Payment Services seront intégrés au sein de Worldline.Pour mémoire, SIX avait annoncé en novembre 2017 vouloir céder son unité active dans le domaine des cartes de crédit et de nouer un partenariat dans ce secteur, dans le cadre de sa réorientation stratégique."Les marchés respectifs des deux partenaires se complètent parfaitement. De nouvelles technologies peuvent ainsi être élaborées et mises en ½uvre conjointement et efficacement dans une position de force", ajoute SIX.vj/jh(AWP / 15.05.2018 08h03)