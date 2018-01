SIX dévoile le visage de son futur comité directeur

Zurich (awp) - Le prestataire de services financiers SIX Group a levé le voile lundi sur la composition du nouveau comité directeur qui sera effectif au 1er avril, dans la foulée du recentrage stratégique annoncé en novembre dernier.En plus du nouveau directeur général (CEO) Jos Dijsselhof, qui a pris ses fonctions au 1er janvier, le bras exécutif de l'opérateur de la Bourse suisse comprendra le directeur financier (CFO) Daniel Schmucki, le responsable de la gestion du risque (CRO) Jochen Dürr, ainsi que Thomas Zeeb (Securities & Exchanges), Marco Menotti (Payments), Robert Jeanbart (Financial Information), Marc Schluep (Cards) et Christoph Landis (IT).Dans son communiqué, le groupe zurichois annonce par ailleurs le départ pour fin février de Robert Bornträger, CEO de la division Global IT, responsable depuis 2008 du développement et de l'exploitation de la plateforme informatique de SIX. Ce dernier a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle.buc/al(AWP / 15.01.2018 08h41)