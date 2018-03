SIX: les bénéfices reculent en 2017, le dividende aussi

Zurich (awp) - Le spécialiste des services financiers SIX a vu sa rentabilité s'effriter en 2017, après des résultats de l'année précédente soutenus par des apports exceptionnels. Les acquisitions effectuées par l'exploitant de la Bourse suisse ont également pesé sur la performance financière. Du coup, les investisseurs devront se contenter d'un dividende en baisse.Pour le nouveau directeur général (CEO) Jos Dijsselhof, le groupe a été "en mesure de construire les bases de son avenir grâce à des projets et investissements ciblés" et malgré un "environnement difficile et en évolution rapide".Le produit d'exploitation a progressé de 5,8% à 1,04 mrd CHF, grâce à la bonne santé des activités de négoce boursier, des opérations de dépôt et des services de paiement, a précisé mercredi le groupe zurichois.En raison des nombreuses acquisitions, les charges ont cependant pris l'ascenseur et augmenté de 7,3% à 1,66 mrd CHF. En juillet dernier, SIX avait ainsi racheté l'allemand VÖB-ZVD Processing, filiale de la banque postale Postbank, spécialisée dans le paiement par cartes. Le groupe avait aussi repris en août certaines activités liées aux terminaux du zurichois Aduno.En 2016, le groupe avait profité d'un apport exceptionnel de 26 mio CHF dégagé par à la vente d'un bien immobilier. En l'absence de nouvel élément exceptionnel en 2017 et de l'inflation des dépenses, le résultat d'exploitation (Ebit) s'est replié de 8,1% à 273,2 mio et le bénéfice net de 6,2% à 207,2 mio.SIX, qui compte désormais Postfinance parmi ses actionnaires, a cependant précisé qu'ajustée de l'apport exceptionnel enregistré en 2016, la rentabilité opérationnelle aurait augmenté de 0,8% et le profit net de 6,2%.Dans sa principale activité des services de paiement (Payment Services), les recettes ont bondi de 12,3%, tandis qu'elles ont reculé de 0,6% dans l'information financière (Financial Information) et de 0,5% dans le post-négoce (Securities Services). Le produit du négoce boursier (Swiss Exchange) a gonflé de 5,2% et celui des services informatiques (Global IT) de 8,4%.Le recul des résultats a amené la société à réduire le montant des rétributions aux actionnaires. Le dividende a ainsi été raboté de 30 centimes à 7,00 CHF, selon un communiqué.La direction n'a pas formulé d'objectif financier pour le nouvel exercice.al/buc(AWP / 21.03.2018 08h30)