SIX: volume des transactions en hausse de 41,6% en janvier

Zurich (awp) - Le négoce sur les plateformes SIX Swiss Exchange et SIX Structured Products Exchange a fortement progressé en janvier, en comparaison annuelle. Le total des volumes échangés a augmenté de 3,5% et celui des transactions de 41,6%, a indiqué SIX jeudi soir.Les volumes échangés ont progressé à 134,7 mrd CHF, en hausse de 23,9% sur un mois. Le nombre total de transactions a atteint 5,95 mio, en progression de 50,7% sur un mois. Le volume moyen de négoce s'est établi à 5,9 mrd CHF par jour.Le segment Actions (fonds et ETP y compris) a généré un nombre de transactions en hausse de 42,3% à 5,73 mio pour un volume en hausse de 25,3% à 99,7 mrd CHF. Le segment Emprunts a vu la conclusion de 32'971 transactions, en hausse de 10,6%, pour un volume de 10,4 mrd CHF. Le volume des ETF a atteint 10,8 mrd CHF pour 115'421 transactions et celui des produits structurés et warrants 1,8 mrd CHF, en hausse de 30,6%, pour 68'255 transactions (+21,1%).En tout, 17 nouveaux emprunts ont été admis à la cotation (+21,4% sur un an) et 3592 produits structurés et warrants (+40,0%).Durant le mois écoulé, le SMI a reculé de 0,5% à 9335,4 points, le SLI a gagné 0,9% à 1531,8 points et le SPI a perdu 0,1% à 10'737,5 points.rp/fr(AWP / 01.02.2018 18h55)