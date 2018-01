SK Hynix annonce un bénéfice record au quatrième trimestre

Séoul - Le deuxième fabricant mondial de semi-conducteurs, le sud-coréen SK Hynix, a annoncé jeudi que ses bénéfices avaient quasiment doublé au quatrième trimestre pour atteindre un record, grâce à une forte demande.Entre octobre et décembre, le bénéfice net a bondi de 98% sur un an, à 3.220 milliards de wons (2,5 milliards d'euros).Le chiffre d'affaires s'est envolé de 69%, à 9.030 milliards de wons tandis que le résultat opérationnel atteint les 4.470 milliards de wons, en hausse de 191%."Les conditions du marché se sont révélées favorables au quatrième trimestre grâce à une demande plus forte en serveurs et à la hausse des prix des composants des téléphones mobiles", a dit le groupe dans un communiqué.Pour la totalité de l'année 2017, le bénéfice net a grimpé de 260%, à 10.640 milliards de wons, le bénéfice opérationnel prenant 319%, à 13.720 milliards de wons. Parallèment, le chiffre d'affaires s'est gonflé de 75%, à 30.100 milliards de wons.SK annonce vouloir diversifier son offre en injectant des technologies nouvelles dans ses composants pour serveurs et disques SSD.Le titre SK Hynix prenait 2,49 % dans les échanges de la matinée à Séoul, à 74.200 wons.(©AFP / 25 janvier 2018 04h41)