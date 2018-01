SK Hynix annonce un bénéfice record au quatrième trimestre

FACEBOOK

Séoul - Le deuxième fabricant mondial de semi-conducteurs, le sud-coréen SK Hynix, a annoncé jeudi que ses bénéfices avaient quasiment doublé au quatrième trimestre pour atteindre un record, grâce à une forte demande.Entre octobre et décembre, le bénéfice net a bondi de 98% sur un an, à 3.220 milliards de wons (2,5 milliards d'euros).Le chiffre d'affaires s'est envolé de 69%, à 9.030 milliards de wons, tandis que le résultat opérationnel atteint les 4.470 milliards de wons, en hausse de 191%, un résultat supérieur aux attentes des investisseurs.Le titre SK Hynix prenait 4 % dans les échanges de l'après-midi à Séoul."Les conditions du marché se sont révélées favorables au quatrième trimestre grâce à une demande plus forte en serveurs et à la hausse des prix des composants des téléphones mobiles", a dit le groupe dans un communiqué.Cette performance solide a été réalisée malgré l'impact du renforcement du won sud-coréen."C'est plutôt mieux que ce à quoi nous nous attendions", a commenté Greg Roh, analyste chez HMC Investment Securities."SK Hynix récolte les fruits de ses investissements massifs et précoces dans les infrastructures et de ses efforts agressifs dans la recherche et le développement".L'analyste a prédit un résultat opérationnel similaire au premier trimestre 2018.Pour la totalité de l'année 2017, le bénéfice net a grimpé de 260%, à 10.640 milliards de wons, le bénéfice opérationnel prenant 319%, à 13.720 milliards de wons. Parallèlement, le chiffre d'affaires s'est gonflé de 75%, à 30.100 milliards de wons.Cette "performance apaise les inquiétudes sur un possible retournement mondial du marchés des semi-conducteurs", a jugé Seo Sang-Young, analyste chez Kiwoom Securities Co.SK annonce vouloir diversifier son offre en injectant des technologies nouvelles dans ses composants pour serveurs et disques SSD.En 2017, le groupe a investi la somme record de 10.300 milliards de dollars et prédit des investissements encore plus impressionnants cette année, du fait notamment de sa nouvelle usine de Cheongju, dans le centre de la Corée du Sud et de l'agrandissement de ses infrastructures existantes à Wuxi, en Chine. SK a également une usine à Incheon, près de Séoul.Les analystes expliquent que SK Hynix a bénéficié de la hausse du prix des puces DRAM (mémoires dynamiques à accès aléatoire, utilisées dans les PC et les serveurs informatiques) au moment où les géants technologiques comme Google, Amazon ou Facebook accroissent les capacités de leurs centres de données, et où la taille de la mémoire des smartphones augmente.Les puces DRAM ont représenté 77% des ventes totales de SK en 2017, le reste revenant aux mémoires flash dites NAND, utilisées notamment pour les appareils mobiles.SK est le deuxième fabricant mondial de DRAM, avec 28% de parts de marché, derrière le géant Samsung, son compatriote qui représente 45% de celui-ci. SK Hynix a 10% du marché mondial des NAND, ce qui le met à la cinquième place du podium.ckp/slb/ev/ggy(©AFP / 25 janvier 2018 06h20)