SMI rétrospective 2017: à la hausse après deux années de disette

Zurich (awp) - Ceux qui misaient sur une hausse du marché suisse des actions en 2017 ont eu raison. Les cours ont progressé durant pratiquement toute l'année et ont gagné nettement plus de 10%. Le SMI n'a affiché un modeste recul que durant les mois de juin et d'août. Le marché élargi a comme en 2016, surperformé l'indice des blue chips.Le SMI a été freiné par ses trois poids lourds Nestlé, Novartis et Roche. Malgré la limitation de leur pondération, ces trois titres représentent toujours plus de 50% de la capitalisation boursière de l'indice. La bonne marche de l'économie mondiale, la politique toujours expansive de la Réserve fédérale américaine, malgré des hausses des taux directeurs, ont favorisé les marchés des actions. En suisse, le franc a faibli notamment face à l'euro, ce qui a aussi soutenu les titres à dividende.Sur l'année, le SMI a gagné un bon 14% à presque 9400 points (à 15h00 vendredi). Corrigé des dividendes, la progression est de 18%. En 2016, le SMI avait perdu 7% et, en 2015, il s'était contenté d'un zéro rouge. La fourchette entre le plus bas et le plus haut de l'année est de près de 1300 points. Le plus haut de l'année de 9469 remonte au 19 décembre et n'est plus très loin du plus haut historique de 9548 de 2007.Le SPI, qui inclut les dividendes, a gagné près de 20% cette année, contre un recul de 1,5% en 2016.Sur le plan international, les actions suisses se sont très bien comportées. Le Dow Jones a gagné près de 25% et le Nasdaq presque 30%. Au Japon, le Nikkei a gagné près de 20%. En Europe, le Dax (+13%) et le FTSE (+7%) sont restés largement en deçà.Sur le plan politique, le président Donald Trump a eu un effet positif sur le marché, alors qu'en Europe, la question du Brexit a monopolisé l'attention. Les activités du président russe Poutine et du président turc Erdogan ont insécurisé les marchés, tout comme le conflit syrien et les tensions autour du dossier nord-coréen. Mais, dans l'ensemble, les marchés ont bien résisté aux aléas politiques.La politique expansive des principales banques centrales a dominé les débats sur le plan économique. Malgré de nouvelles hausses de taux directeur, la Fed a maintenu une politique très accommodante. En Europe, la Banque centrale européenne a entrepris de réduire le montant de ses rachats de dettes. La fin des taux négatifs ne semble pas en vue, ce qui limite la marge de manoeuvre de la Banque nationale suisse.LONZA PREMIER DE CORDÉEAu niveau des principaux titres listés au SMI/SLI, les valeurs de la chimie se sont distinguées. Lonza a gagné un bon 61%, qui a remplacé Actelion (racheté par Johnson&Johnson en mai) au SMI. Sika et Clariant ont bondi chacun de quelque 60%. Sika a fait son apparition au SMI en mai, après le rachat de Syngenta par ChemChina.Le dossier Sika-Saint-Gobain ne semble pas avoir d'influence sur les performances opérationnelles du chimiste zougois de la construction. Au contraire, le titre a encore accéléré par rapport à l'an dernier. Après deux ans de stagnation, Clariant a profité des spéculations de rachat (Huntsman, dossier qui n'a pas abouti).Parmi les financières, Partners Group a gagné 40% cette année. Il précède le spécialistes des périphériques informatiques Logitech (+30%). Richemont, Julius Bär et Credit Suisse ont gagné aux alentours de 30%.ROCHE A DÉÇUDans le camp des poids lourds, Nestlé a fait une performance équivalente à celle de l'indice SMI. Novartis a gagné 11% et Roche a déçu avec un gain de 6% seulement.Deux titres seulement affichent une performance annuelle négative: Swiss Re a perdu 55 et la volatile Aryzta 14%. Les valeurs de la construction LafargeHolcim (+2%) et Geberit (+5%) n'ont pas particulièrement brillé non plus.Pour "faire de l'argent", il fallait miser sur des valeurs du marché élargi (SPI): AMS a bondi de 208% (au 28 décembre). Meyer Burger a gagné 146%, après que la société thounoise a frôlé la faillite en 2016.On plus que doublé de valeur les titres Von Roll, BNS, Orascom et Cicor. De petites industrielles comme Tornos (+95%), Dottikon ES (+86%), Bobst (+84%), Lem (+76%) et VAT (+70%) ont fait fort aussi, tout comme les financières Leonteq (+86%), Temenos (+77%) et EFG (+68%).Evolva, Newron, Kuros et Santhera affichent en revanche des baisses comprises entre 30% et 50%.cf/uh/rp(AWP / 29.12.2017 16h26)