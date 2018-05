SNCF: 17,12% de grévistes vendredi, mais 63% chez les conducteurs

Le taux d'agents grévistes à la SNCF s'établissait à 17,12% vendredi en milieu de matinée, en légère baisse par rapport à jeudi matin (18,15%) mais les taux des personnels roulants étaient lui en hausse, a annoncé la direction dans un communiqué.Ce taux global de grévistes est le plus bas enregistré en semaine depuis le lancement début avril de la grève par épisode de deux jours sur cinq, selon les données publiées par la direction. Le précédent plus bas (17,45%) avait été enregistré le 23 avril.En revanche, parmi les agents indispensables à la circulation des trains, 63% des conducteurs étaient en grève vendredi matin, en nette hausse par rapport à jeudi (56,7%), selon le communiqué.De même, il y avait davantage de contrôleurs en grève: 58,9% (contre 53,1%). Le taux était cependant stable pour les aiguilleurs, avec 24,5% de grévistes (contre 24,7%).Le taux de cadres grévistes s'établissait à 4,7%, en légère baisse (5,7% jeudi), tandis que celui des agents de maîtrise en grève a plus nettement diminué, à 14,8% (contre 17%).Vendredi, 14e journée de mobilisation contre la réforme ferroviaire du gouvernement, un TGV et un Transilien sur deux, deux TER sur cinq et un train Intercités sur trois devaient circuler, selon les prévisions de la direction, identiques à celles publiées pour jeudi.Ce septième épisode de deux jours de grève s'achèvera samedi à 07H55. Le mouvement de protestation est entré cette semaine dans son deuxième mois.La cagnotte lancée en mars par des intellectuels en soutien aux cheminots grévistes a dépassé un million d'euros sur Leetchi vendredi peu avant 12H30, avec près de 26.300 donateurs. Les fonds de cette cagnotte seront gérés et distribués par une association créée par les quatre syndicats représentatifs de la SNCF (CGT Cheminots, Unsa ferroviaire, SUD-Rail et CFDT Cheminots).CGT, Unsa et CFDT ont déjà déposé leur préavis pour la huitième séquence de grève, qui couvrira la période allant de lundi à 20H00 à jeudi à 07H55. SUD-Rail avait, lui, déposé un préavis de grève illimitée au commencement du conflit, début avril.Ces quatre syndicats, ainsi que FO, organisation représentative au niveau de la branche ferroviaire, seront reçus lundi à tour de rôle par le Premier ministre Edouard Philippe.(©AFP / 04 mai 2018 14h45)