SNCF: 33,9% de grévistes au total contre 35,4% le 22 mars, selon la direction

Le taux de participation à la grève à la SNCF était de 33,9% mardi "en milieu de matinée" sur l'ensemble des "cheminots devant travailler", a annoncé la direction du groupe public ferroviaire dans un communiqué.Lors de la grève d'une journée organisée le 22 mars, il y avait eu 35,4% de cheminots grévistes.Parmi les "agents indispensables à la circulation des trains", le taux de grévistes atteint 48% mardi matin, contre 36% le 22 mars, précise la SNCF.Les syndicats CGT, Unsa et CFDT ont lancé lundi soir le premier épisode de deux jours de grève sur cinq qu'ils pourraient organiser jusqu'au 28 juin. Ce premier préavis s'achèvera jeudi à 08H00. En parallèle, le syndicat SUD-Rail a lancé lundi soir une grève illimitée, reconductible par 24 heures.Par catégorie de salariés, 44% des personnels d'exécution sont en grève, devant 40% des agents de maîtrise et 17% des cadres.Au sein du groupe des cheminots devant déclarer 48 heures à l'avance s'ils seront en grève, 77% des conducteurs sont grévistes, 69% des contrôleurs, 39% des aiguilleurs et 40% des "agents d'escale et du matériel soumis à déclaration d'intention individuelle" de grève, selon le communiqué.Parmi ceux n'ayant pas cette obligation de déclaration préalable, sont en grève 43% des agents du matériel, 39% des agents du réseau, 28% des agents commerciaux ou encore 15,5% des personnels administratifs, indique le groupe.Ces résultats "sont établis individuellement par les pôles de gestion du personnel, et non par sondage", explique la direction.(©AFP / 03 avril 2018 13h30)