SNCF: Philippe veut "aller plus loin sur l'investissement" dans le réseau

Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé lundi qu'il avait proposé aux syndicats de la SNCF d'"aller plus loin sur l'investissement" pour rénover le réseau ferré national."Nous devons sans doute aller plus loin pour financer notamment des travaux de modernisation de la signalisation qui conditionnent la qualité de service et la régularité des trains", a-t-il déclaré à l'occasion de sa journée d'entretiens avec les syndicats de cheminots.(©AFP / 07 mai 2018 15h15)