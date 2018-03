SNCF: des personnalités lancent une cagnotte en soutien aux grévistes

Une trentaine d'écrivains, réalisateurs ou encore universitaires, parmi lesquels Laurent Binet, Annie Ernaux ou Robert Guédiguian, ont lancé vendredi sur internet une "cagnotte" pour aider financièrement les cheminots en grève, qui "défendent un de nos biens communs"."Nous avons de la sympathie pour les cheminots grévistes. Ils défendent un de nos biens communs, une entreprise de service public que le gouvernement cherche à transformer en +société anonyme+", écrivent-ils sur un blog de Mediapart (https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/230318/une-cagnotte-pour-les-cheminots-grevistes).Alors que la ministre des Transports Élisabeth Borne "n'a pas ouvert de négociations" et que "le pouvoir engage un bras de fer" avec les cheminots, les signataires rappellent que "les journées de grève coûtent et que pour le succès de leurs revendications, il importe que le mouvement puisse durer"."Nous nous souvenons des grèves de 1995 et 1968 durant lesquelles les cheminots avaient arrêté le travail. La solidarité entre voisins et collègues mit en échec le calcul gouvernemental de dresser les usagers contre la grève", ont-ils encore écrit.Le texte est signé notamment par les écrivains Laurent Binet, Patrick Raynal, Didier Daeninckx, Gérard Mordillat, Annie Ernaux, les philosophes Bernard Stiegler, Toni Negri, Étienne Balibar, l'universitaire Philippe Corcuff et les réalisateur Robert Guédiguian ou Christophe Honoré.(©AFP / 23 mars 2018 16h44)