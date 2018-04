SNCF: l'arrêt du recrutement au statut discuté dans un climat tendu

La concertation sur la réforme de la SNCF se poursuit vendredi dans un climat de tension, au lendemain d'une séance qualifiée de "mascarade" par les syndicats de cheminots et avant la reprise, samedi soir, d'une grève qui s'annonce longue.Les organisations représentatives à la SNCF (CGT, Unsa, SUD, CFDT) étaient de nouveau reçues pour une table ronde au ministère des Transports à partir de 14H30, afin de discuter "de la modernisation sociale et de la contractualisation dans le secteur ferroviaire en lien avec l'arrêt du recrutement au statut".En prévoyant que les nouveaux arrivants ne soient plus embauchés au statut de cheminot, qui prévoit la garantie de l'emploi et fixe notamment les éléments de rémunération, de mobilité ou encore de congés pour environ 90% des effectifs de la SNCF actuellement, le gouvernement fait face à l'opposition totale des syndicats.A leur arrivée devant le ministère des Transports, ceux-ci se sont tous montrés très pessimistes sur l'issue de la réunion. Pour la CFDT, Didier Aubert a déclaré ne "rien" espérer "vu les documents préparatoires". Ces derniers sont "assez vides", a abondé le secrétaire général de la CGT Laurent Brun, se disant à l'avance "dépité" par "le contenu probable des discussions"."On n'a pas l'intention d'y passer six heures et demie pour avoir le même résultat qu'hier", a-t-il prévenu.La veille, les syndicats étaient sortis furieux de cette première réunion depuis le lancement de la grève de deux jours sur cinq."Posture" des syndicats, versus "mascarade" de concertation: une guerre des mots s'était engagée entre les deux camps qui avaient discuté de la dette de la SNCF (55 milliards d'euros) et du transfert des cheminots vers des sociétés privées après l'ouverture à la concurrence."C'est une véritable mascarade" avec "un gouvernement qui brode", qui "n'a pas de propositions et qui ne règle pas les problèmes", s'était insurgé Laurent Brun.Vendredi matin, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a de son côté déploré que "la posture des syndicats ne change pas". Elle a au contraire vanté des avancées, estimant avoir "donné des garanties" aux cheminots qui partiraient chez la concurrence en cas de perte d'un marché par la SNCF. Ils conserveraient selon elle "l'essentiel des garanties du statut"."On ne peut pas sortir de sept heures de discussions sans que rien n'ait avancé. Ça n'est pas exact", a insisté le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, dénonçant "beaucoup de contrevérités" et de "mensonges".Au total, environ 70 réunions de négociation étaient prévues aux mois de mars et avril entre le gouvernement et les syndicats. En parallèle, ces derniers ont engagé un bras de fer social pour tenter de peser sur les décisions."Plus que jamais on appelle les cheminots à se mobiliser dans la prochaine séance d'action", a déclaré vendredi Roger Dillenseger (Unsa). "Si elle (Mme Borne) continue dans cet état d'esprit-là, nous, très clairement, on appellera les cheminots à dépasser la grève de deux jours sur cinq et à aller un peu plus fort dans la mobilisation", a averti Erik Meyer (SUD Rail)La reprise de la grève est prévue samedi à 20H00, jusqu'à mardi 07H55. Les prévisions de trafic seront communiquées par la SNCF samedi en début d'après-midi.Ce sera le deuxième épisode de grève, après celui des 3 et 4 avril lors duquel le trafic a été très perturbé. Le mouvement doit durer jusqu'au 28 juin.Alors que d'autres conflits sociaux agitent le pays - universités, Air France, milieu hospitalier, fonctionnaires... - le président de la République Emmanuel Macron a estimé jeudi que les mouvements sociaux "ne doivent pas empêcher le gouvernement de gouverner".L'opposition dénonçait vendredi "l'arrogance" de l'exécutif sur ce dossier, à l'image de Laurence Sailliet, une des porte-parole des Républicains. Le député La France insoumise Alexis Corbière a lui aussi pointé "une forme d'arrogance dans la manière d'aborder les choses".Le projet de loi sur le pacte ferroviaire doit être débattu en première lecture la semaine prochaine à l'Assemblée.(©AFP / 06 avril 2018 17h04)