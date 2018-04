SNCF: la CPME alerte sur les effets de la grève sur les entreprises

La Confédération des petites et moyennes entreprises a tiré lundi "le signal d'alarme" au moment où les syndicats de la SNCF entament leur quatrième jour de grève, indiquant que les conséquences économiques du mouvement social commençaient "à se faire sentir"."Au-delà des secteurs directement concernés, c'est l'ensemble de l'économie française qui risque d'être rapidement impacté", prévient l'organisation patronale dans un communiqué."Il n'est pas admissible que le secteur marchand et notamment les TPE/PME, fasse les frais du refus syndical d'admettre que la SNCF doit se réformer", estime-t-elle, jugeant que toute entreprise "doit savoir s'adapter au contexte concurrentiel".La CPME appelle les syndicats de la SNCF à "faire preuve de responsabilité", pour que la compagnie offre un "service de qualité".Elle demande aussi au gouvernement de "tout faire pour garantir la continuité territoriale en assurant le maintien de la desserte des zones rurales".Au quatrième jour de mobilisation, avec 43% de grévistes lundi parmi les personnels indispensables à la circulation des trains - conducteurs, contrôleurs, aiguilleurs -, le mouvement des cheminots faiblit légèrement par rapport à la première séquence de mobilisation mardi et mercredi derniers (48%).La mobilisation des conducteurs - 74% de grévistes lundi - reste cependant intacte, selon la SNCF, alors que débute l'examen dans l'Hémicycle de la réforme ferroviaire que le gouvernement entend mener "jusqu'au bout".(©AFP / 09 avril 2018 11h48)