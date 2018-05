SNCF: la cagnotte en soutien aux cheminots dépasse un million d'euros

La cagnotte lancée par des intellectuels en soutien aux cheminots grévistes de la SNCF a dépassé un million d'euros sur Leetchi vendredi peu avant 12H30, avec près de 26.300 donateurs.Un faux chèque d'un million d'euros avait été remis symboliquement jeudi aux syndicats des cheminots par le sociologue Jean-Marc Salmon, à l'origine de cette cagnotte lancée le 23 mars avec une trentaine d'artistes et intellectuels."Votre grève soulève de grands espoirs dans le pays", avait-il dit à des centaines de cheminots qui manifestaient à Paris contre la réforme de la SNCF.La grève à la SNCF est entrée vendredi dans sa 14e journée. Ce mouvement par épisode de deux jours de grève sur cinq a commencé début avril.Cette cagnotte, qui devait initialement être close cette fin de semaine, a été "prolongée jusqu'au 7 juin", avait indiqué M. Salmon jeudi à l'AFP. "Beaucoup de gens, depuis le début, nous disent: +Surtout ne fermez pas la cagnotte+", avait-il ajouté.Les fonds de cette cagnotte seront gérés et distribués par une association créée par les quatre syndicats représentatifs de la SNCF (CGT Cheminots, Unsa ferroviaire, SUD-Rail et CFDT Cheminots).La "caisse de grève" lancée par SUD-Rail (3e syndicat à la SNCF) comptait à la même heure vendredi plus de 77.600 euros, avec environ 1.400 participants.Une trentaine d'écrivains, réalisateurs ou universitaires, parmi lesquels Laurent Binet, Annie Ernaux ou Robert Guédiguian, avaient lancé la cagnotte de "solidarité avec les cheminots grévistes" sur internet pour aider financièrement ceux qui "défendent un de nos biens communs, une entreprise de service public"."Nous avons de la sympathie pour les cheminots grévistes", avaient écrit en mars, sur un blog de Mediapart, les fondateurs de cette cagnotte, en soulignant que "les journées de grève coûtent et que pour le succès de leurs revendications, il importe que le mouvement puisse durer".Le texte était notamment signé par les écrivains Laurent Binet, Patrick Raynal, Didier Daeninckx, Gérard Mordillat, Annie Ernaux, les philosophes Bernard Stiegler, Toni Negri, Étienne Balibar, l'universitaire Philippe Corcuff et les réalisateurs Robert Guédiguian ou Christophe Honoré.(©AFP / 04 mai 2018 13h13)