SNCF: la ministre des Transports à Dijon à la rencontre de cheminots

La ministre des Transports Elisabeth Borne est attendue à Dijon vendredi où elle doit rencontrer des cheminots, dans le cadre de "la réforme du système ferroviaire" engagée par le gouvernement, a indiqué à l'AFP le ministère.Elisabeth Borne, qui devait à l'origine accompagner Emmanuel Macron dans un déplacement en Inde, vient ainsi "passer une journée entière avec des cheminots dans le cadre d’une visite interne à la SNCF", a précisé le service de presse du ministère."Le gouvernement est en train d'engager une réforme du système ferroviaire et la ministre tient à pouvoir régulièrement passer du temps au contact des cheminots sur le terrain, eux qui sont les premiers concernés par cette réforme, pour échanger avec eux sur leurs métiers et leurs attentes", a ajouté la même source.Mme Borne devait se rendre sur plusieurs sites de l'opérateur ferroviaire, échanger avec des agents SNCF de tous les corps de métiers et rencontrer les organisations syndicales.Le gouvernement a annoncé fin février son intention de réformer la SNCF avec un recours possible aux ordonnances et en supprimant le statut de cheminot pour les nouvelles recrues.Les quatre syndicats représentatifs du groupe SNCF (CGT, Unsa, SUD Rail, CFDT) doivent se réunir le 15 mars pour décider s'il y aura une grève nationale reconductible. Une manifestation nationale des cheminots est prévue le 22 mars à Paris.La CGT Cheminots avait aussi présenté mercredi son propre rapport sur la SNCF, en espérant "réorienter les décisions du gouvernement".(©AFP / 09 mars 2018 11h01)