SNCF: les syndicats de cheminots craignent un "passage en force" par ordonnances

Les principaux syndicats de cheminots, réunis jeudi soir en intersyndicale, décideront la semaine prochaine d'éventuelles actions si le gouvernement choisit de réformer le ferroviaire par ordonnances, dénoncé comme un "passage en force", ont-ils indiqué à l'AFP."L'unanimité sur la question de la méthode du gouvernement qui pourrait passer en force avec les ordonnances est évidente" entre les quatre organisations (CGT, Unsa, SUD et CFDT), a déclaré Laurent Brun (CGT, 1er syndicat) à l'issue d'une réunion qui a duré plus de trois heures."Nous nous reverrons, mardi soir probablement, pour envisager, en fonction des annonces qui auront été faites" lundi, "des suites revendicatives plus fermes à l'encontre du gouvernement si jamais il maintient sa posture", a-t-il ajouté, indiquant que la question de la grève avait été évoquée.Matignon fera connaître lundi la méthode et le calendrier de la réforme, à la suite de la présentation, la semaine dernière, du rapport de Jean-Cyril Spinetta qui lance une quarantaine de pistes de réformes pour la SNCF, dont la transformation en société anonyme et la fin du statut des cheminots à l'embauche.Le secrétaire d'État aux Relations avec le Parlement, Christophe Castaner, a indiqué jeudi que le recours aux ordonnances était une "possibilité" pour réformer la SNCF, en jugeant qu'il fallait "aller vite" dans ce dossier."Traiter ce sujet par ordonnance est un risque réel qui peut mettre en péril à la fois le statut social des cheminots mais aussi priver le pays d'un débat sur le ferroviaire que les parlementaires, les associations d'usagers sont en droit d'avoir", a souligné Didier Aubert (CFDT, 4e).La CFDT a réaffirmé être prête à déposer "un préavis de grève reconductible si le gouvernement tentait de passer en force sur ce sujet", et a proposé la date du 12 mars, qui coïncide avec "le début des festivités internes des 80 ans de la SNCF".Quant à Eric Meyer (Sud-Rail, 3e), il a averti que "si lundi il y a annonce d'un passage par ordonnance, il faudra s'attendre très rapidement à avoir un conflit dur".Pour l'heure, seuls la CGT (1er) et SUD-Rail ont appelé à la mobilisation le 22 mars prochain, à la même date que celle organisée chez les fonctionnaires contre la réforme du service public, mais sans grève ce jour-là.(©AFP / 22 février 2018 22h06)