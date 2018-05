SNCF: rebond de la mobilisation avec 27,58% de grévistes au total

La participation à la grève à la SNCF a rebondi lundi avec 27,58% de grévistes au total, selon la direction, contre 14,46% mercredi dernier, où avait été enregistré le plus bas taux de grévistes en semaine depuis le début du mouvement contre la réforme ferroviaire.Parmi les personnels indispensables à la circulation des trains, la mobilisation grimpe à 74,4% chez les conducteurs (+21,4 points par rapport à mercredi dernier), 74,3% chez les contrôleurs (+28,8 pts) et 36,7% chez les aiguilleurs (+15,8 pts), a précisé la direction dans un communiqué.La participation a enregistré un net sursaut chez les cadres, en grève à 10,14% (contre 3,1% mercredi dernier, +7,04 pts).La mobilisation progresse aussi parmi les agents de l'exécution, dont 40,63% sont en grève (+15,87 pts), et chez les agents de maîtrise, avec 27,39% de grévistes (+15,22 pts).La participation à la "journée sans cheminots, sans trains" lundi se rapproche de celle connue lors du premier épisode du mouvement, les 3 et 4 avril.(©AFP / 14 mai 2018 14h49)