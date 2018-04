SNCF: reprise du trafic, la dette au menu des concertations

Après un début de grève très suivi contre la réforme du rail, le trafic revenait à la normale jeudi, une pause laissant la place à deux jours de concertation entre syndicats de cheminots et gouvernement, notamment sur la dette.Le trafic TGV devait être "quasi normal", mais seulement trois Transiliens et TER sur quatre et trois Intercités sur cinq étaient prévus, selon la SNCF. Le trafic des RER C, D et E devait également rester perturbé.A la gare Saint-Charles de Marseille, Annie, 70 ans, s'apprêtait à rejoindre Besançon: "Pour le retour qui tombe un jour de grève, cela va être plus compliqué mais je me débrouillerai". A propos des cheminots, elle estime qu'"ils ont des privilèges qui n'ont plus de raison d'être"."Je suis pour la grève, eux aussi doivent perdre de l'argent quand ils ne travaillent pas. Mais clairement ça m'embête", relevait Clara, 23 ans, dont le train pour Aix-en-Provence a été annulé.Mercredi, au second jour du conflit, seul un TGV sur sept et un train régional sur cinq en moyenne ont circulé, trois-quarts des conducteurs ayant cessé le travail.Abordée lors des premiers débats à l'Assemblée nationale sur la réforme ferroviaire, la question de la dette de la SNCF, qui atteint 55 milliards d'euros et coûte un milliard par an à l'entreprise, était au centre de toutes les préoccupations jeudi.Le thème doit être abordé - avec le financement du ferroviaire, l'organisation de la SNCF, son statut juridique - lors d'une table ronde à 14H30 au ministère des Transports, avec les fédérations représentatives à la SNCF (CGT, Unsa, Sud, CFDT) et FO, représentative au niveau de la branche.Invité de France Inter, le Premier ministre Édouard Philippe s'est dit "ouvert" à la reprise d'une partie de la dette SNCF par l'État, mais avec "en contrepartie" des "engagements extrêmement clairs, extrêmement fermes, et qui transforment le fonctionnement opérationnel de l'entreprise"."Je ne veux pas prendre un engagement alors même qu'à ce stade, rien n'a changé dans le fonctionnement de la SNCF (...). Je ne veux pas dire aux Français qu'(ils) vont payer cette dette et la reprendre alors qu'ils n'ont aucun élément leur permettant de penser qu'à l'avenir, on ne va pas tomber dans 3 milliards (d'euros) de déficit" supplémentaire chaque année, a justifié le chef du gouvernement."Chantage", a répondu le numéro un de la CGT Philippe Martinez. "+Acceptez ce qu'on vous propose et on parlera de la dette après+, c'est proprement scandaleux", s'est-il exclamé sur franceinfo.Plus modéré, Laurent Berger de la CFDT a estimé sur BFMTV/RMC, qu'"il n'y a(vait) pas d'autre issue" que la reprise de la dette par l'État, "parce que ce n'est pas la dette des cheminots (ni) celle des usagers"."La question de la dette est une des questions clé", a reconnu Jean-Claude Mailly de FO devant l'Association des journalistes sociaux (Ajis), ajoutant qu'il n'était "pas acceptable de laisser entendre que les problèmes de la SNCF sont liés au statut".La réforme ferroviaire attise la colère des syndicats cheminots sur trois projets particulièrement: la fin de l'embauche au statut, la transformation de la SNCF en société anonyme, ainsi que les modalités d'application de l'ouverture à la concurrence.Sur ce dernier point, le gouvernement "a fait des annonces la semaine dernière, la réunion d'aujourd'hui doit permettre d'en reparler", fait-on remarquer au ministère des Transports.Seront également abordées "les questions d'organisation" à la SNCF, notamment le changement de statut de l'entreprise "en société nationale à capitaux publics". "Il n'y a aucun sujet de privatisation sur la table", a répété cette source.Vendredi, une autre réunion au ministère se penchera sur les droits sociaux des cheminots.Le deuxième épisode de grève s'étendra de samedi 20H00 à mardi 7H55.Les cheminots CGT d'Ile-de-France appellent à un rassemblement lundi à 13H devant l'Assemblée nationale. Quant à SUD-rail, partisan d'un mouvement reconductible, il a appelé jeudi dans un communiqué "à renforcer la mobilisation dans la grève, aux piquets, dans les AG, à proposer des actions permettant aux autres luttes de s'agréger à l'action des cheminots".Alors que plusieurs mouvements sociaux agitent le pays, à Air France et Carrefour pour les salaires, dans les universités ou dans le milieu hospitalier, les responsables des principales confédérations (CGT, FO, CFDT, CFTC, CFE-CGC) ont prévu de se rencontrer à la mi-avril pour "faire le point de la situation", a indiqué Jean-Claude Mailly.(©AFP / 05 avril 2018 15h18)