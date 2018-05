SNCF: retour progressif à un trafic normal samedi

Le trafic SNCF redeviendra progressivement normal samedi, mais "des perturbations pourront subsister en début de matinée", le septième épisode de grève finissant à 07H55, a annoncé la direction vendredi.La SNCF prévoit quatre trains Intercités sur cinq, un trafic "quasi normal" pour les TER, tandis que le trafic sera "normal" pour les TGV, Transiliens et à l'international, a précisé la direction dans un communiqué.Jeudi et vendredi, 13e et 14e journées de grève contre la réforme ferroviaire du gouvernement, un TGV et un Transilien sur deux circulaient, deux TER sur cinq, un train Intercités sur trois et, à l'international, trois trains sur cinq, selon la direction.Le taux d'agents grévistes s'établissait à 17,12% vendredi en milieu de matinée, en légère baisse par rapport à jeudi (18,15%), mais il y avait plus de grévistes que la veille chez les conducteurs (63%) et contrôleurs (58,9%), indispensables à la circulation des trains.Ce taux global de grévistes est le plus bas enregistré en semaine depuis le lancement début avril de la grève par épisode de deux jours sur cinq, selon les données publiées par la direction. Le précédent plus bas avait été relevé le 23 avril (17,45%).Le mouvement de protestation est entré cette semaine dans son deuxième mois. La huitième séquence de grève est prévue de lundi à 20H00 jusqu'à jeudi à 07H55.Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF (CGT Cheminots, Unsa ferroviaire, SUD-Rail et CFDT Cheminots) seront reçus lundi matin à tour de rôle par le Premier ministre Edouard Philippe.(©AFP / 04 mai 2018 17h31)