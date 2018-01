SPS lance un emprunt convertible de 300 mio CHF

(ajoute détails dans le dernier paragraphe sur le prix de conversion et le coupon)Zurich (awp) - La société immobilière Swiss Prime site (SPS) a émis un emprunt convertible afin de récolter 300 mio CHF. L'échéance du titre a été fixée en 2025, a précisé mardi l'entreprise zurichoise.Les investisseurs souscrivant l'opération et exerçant leur droit de conversion recevront la valeur nominale de l'emprunt en numéraire et éventuellement une prime sous forme d'actions SPS, a détaillé cette dernière dans un communiqué.Le prix de conversion du convertible a par ailleurs été fixé à 101,61 CHF et le coupon à 0,325%. Cela représente une prime de 12% par rapport au cours moyen de l'action à SIX pondéré du volume (VWAP) entre le moment du lancement de l'opération et la fixation du prix de conversion.al/ol/lk/rp(AWP / 09.01.2018 17h29)