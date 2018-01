SPS rachète l'Iseli-Areal à Regensdorf, revenus locatifs de 1,35 mio CHF

Zurich (awp) - La société immobilière Swiss Prime Site Immobilien (SPS) a annoncé mercredi le rachat de l'Iseli-Areal à Regensdorf, un domaine s'étendant sur environ 25'000 m2 et générant 1,35 mio CHF de recettes locatives. Cette opération dont le montant n'a pas été dévoilé est effective à partir du 1er janvier, indique mercredi l'entreprise.Quelque huit halles industrielles multifonctionnelles occupées par des entreprises spécialisées dans l'artisanat et les services couvrent ce domaine, précise le communiqué.Le site devrait dans les prochaines années gagner en attractivité grâce au développement des infrastructures et l'augmentation de la population.lk/ol(AWP / 31.01.2018 08h02)