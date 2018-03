SPS voit ses revenus et bénéfices progresser en 2017, dividende relevé

Zurich (awp) - La société immobilière Swiss Prime Site (SPS) a enregistré une hausse de ses revenus et du bénéfice en 2017. Le produit d'exploitation a progressé de 10% à 1,15 mrd CHF, une valeur sans précédent. Le revenu des loyers a augmenté de 3,7% à 469,9 mio, a souligné SPS jeudi.Hors effet de revalorisation de 65,9 mio CHF, le résultat opérationnel (Ebit) a progressé de 3,8% à 404,8 mio. Le bénéfice net a gagné 12% à 307,4 Mio. Dans le segment immobilier, la vente partiel du projet "Espace Tourbillon" a réalisé un résultat avant impôts de 27,5 mio.Le taux de vacance s'est inscrit à 5,2%, contre 6,1% fin 2016. La valeur du portefeuille a progressé de 5,4% à 10,6 mrd.Le revenu des loyers a dépassé les attentes des analystes, qui tablaient en moyenne sur 465,4 mio CHF. Au niveau de l'Ebit et du bénéfice, UBS avait tablé sur respectivement 392,0 et 282,0 mio tandis que la ZKB escomptait 391,0 et 281,4 mio. SPS a par conséquent fait nettement mieux.Les actionnaires se verront proposer un dividende en hausse de 10 centimes à 3,80 CHF. La plupart des analystes tablait sur un versement inchangé.Pour l'année en cours, SPS table sur une croissance de ses revenus et de l'Ebit avant revalorisation. La baisse attendue du taux de vacance devrait mener à une hausse du revenus des loyers.dm/sta/ol/al(AWP / 01.03.2018 08h02)