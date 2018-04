SR Technics conclut des facilités de crédit pour 110 mio USD

Zurich (awp) - Le prestataire de services aéronautiques SR Technics a obtenu des facilités de crédit renouvelables pour 110 mio USD. La ligne de crédit est garantie en plusieurs devises et a été conclue avec "quatre banques suisses majeures", souligne l'entreprise vendredi. L'option d'étendre le volume à 150 mio USD est également disponible.Les crédits "revolving" sont des lignes de crédit à court terme renouvelées en permanence et sont utilisés par les entreprises pour financer leurs besoins en fonds de roulement.La société se juge bien positionnée sur le marché de la maintenance et prévoit d'étendre le spectre de ses services. Les lignes de crédit lui permettront d'avoir à disposition les liquidités nécessaires.yr/uh/ol/al(AWP / 06.04.2018 16h30)