SSR: Ruedi Matter quitte la SRF à fin 2018

Zurich (awp) - Le responsable de la radio et télévision alémanique (SRF) Ruedi Matter quittera ses fonctions à fin 2018. En avril, le comité régional de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) a initié un processus de succession, qui sera supervisé par le directeur général Gilles Marchand, a indiqué jeudi la SRG.Le poste à pourvoir sera publié à l'externe. A l'issue de la sélection, un candidat sera nominé et recommandé par le conseil d'administration de la SSR. A la demande de M. Marchand, M. Matter a confirmé qu'il poursuivra ses activités jusqu'à sa retraite en octobre et jusqu'à ce que la question de la succession soit résolue.M. Matter a entrepris des réformes "importantes" pour la SRF, a souligné M. Marchand. Ce dernier est reconnaissant que M. Matter assure la période de transition.kw/rw/ol/jh(AWP / 22.03.2018 15h03)