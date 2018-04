STMicroelectronics: chiffre d'affaires en hausse de 22,2% à 2,23 mds USD au 1T

STMICROELECTRONICS NV

Paris - Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics (ST) a publié mercredi un chiffre d'affaires de 2,23 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 22,2% sur un an, conformément à ses prévisions.Le groupe enregistre une hausse des ventes bien répartie sur tout son catalogue. Les microcontrôleurs et circuits numériques progressent de 26,6%, et les produits analogiques de 26,5%. Le secteur automobile augmente son chiffre d'affaires de 15,4%."Pour le second semestre de l'année, nous voyons une demande saine, avec un fort carnet de commandes pour tous nos Groupes produits, nos marchés finaux - dont celui des smartphones - et dans toutes les régions", prévoit le président et PDG Carlo Bozotti.L'activité globale s'est inscrite en baisse de 9,8% par rapport au dernier trimestre 2017, conformément aux prévisions du groupe. Mais ST double son résultat net part du groupe en un an, à 239 millions de dollars ce trimestre, contre 108 millions de dollars sur la même période en 2017.juj/tq/nas(©AFP / 25 avril 2018 06h09)