STMicroelectronics confirme sa croissance et se concentre sur les microcontrôleurs

STMICROELECTRONICS NV

Paris - Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics (ST) a publié mercredi un chiffre d'affaires de 2,23 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 22,2% sur un an, conformément à ses prévisions."C'est notre sixième trimestre de suite avec une croissance des ventes à deux chiffres d'année en année", s'est félicité le PDG Carlo Bozotti, lors d'une conférence avec des analystes financiers."Notre objectif pour 2018 est de continuer sur le chemin d'une croissance globale, durable et profitable. D'après nos résultats du premier trimestre, nous sommes bien lancés."Le groupe enregistre une hausse des ventes bien répartie sur tout son catalogue. Les microcontrôleurs et circuits numériques progressent de 26,6%, et les produits analogiques de 26,5%. Le secteur automobile augmente son chiffre d'affaires de 15,4%.ST double son résultat net part du groupe en un an, à 239 millions de dollars ce premier trimestre, contre 108 millions de dollars sur la même période en 2017."Pour le second semestre de l'année, nous voyons une demande saine, avec un fort carnet de commandes pour tous nos Groupes produits, nos marchés finaux - dont celui des smartphones - et dans toutes les régions", prévoit le PDG dans un communiqué. Le groupe table sur une croissance du chiffre d'affaires de 17,5% au deuxième trimestre sur un an.ST a dépensé 351 millions de dollars en investissements lors de ce premier trimestre (après déduction des produits de cession), contre 219 millions de dollars sur la même période en 2017.Le fabricant de semi-conducteurs compte se concentrer sur les microcontrôleurs, ou circuits intégrés d'ordinateurs. "Nous voulons capitaliser sur notre excellent écosystème et passer rapidement de 50.000 à 60.000 clients", a expliqué le PDG lors de la conférence, avant d'ajouter: "Nous voulons nous renforcer dans les domaines que nous maîtrisons, nous ne voulons pas faire des choses différentes".L'activité globale s'est inscrite en baisse de 9,8% par rapport au dernier trimestre 2017, conformément aux prévisions du groupe, à cause d'une "dynamique saisonnière défavorable dans les applications pour smartphones", note le communiqué."Nous avons fait mieux que la performance saisonnière habituelle dans les applications pour l'automobile et l'industriel, grâce à notre stratégie centrée sur les applications destinées au Smart Driving et l'Internet des objets", commente Carlo Bozotti.Comme annoncé en janvier, le directeur général délégué, le Français Jean-Marc Chery, sera proposé le 31 mai aux actionnaires pour succéder à M. Bozotti, à la tête du groupe depuis 2005.juj/tq/tes(©AFP / 25 avril 2018 09h13)