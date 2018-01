STMicroelectronics: le bénéfice net s'envole en 2017, Chery prochain PDG

STMICROELECTRONICS NV

Paris - Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics (ST) a publié jeudi un bénéfice net multiplié par 4,8 sur l'ensemble de l'exercice 2017, à 802 millions de dollars, et anticipe "une croissance durable et rentable" sur cette année.Le groupe a parallèlement annoncé que le directeur général délégué, le Français Jean-Marc Chery, serait proposé aux actionnaires pour succéder au PDG Carlo Bozotti, à la tête du groupe depuis 2005.Le groupe franco-italien a connu une activité très solide l'an dernier.Le chiffre d'affaires a progressé de 19,7% sur un an, à 8,35 milliards de dollars, porté par "une solide croissance dans tous les groupes de produits et toutes les zones géographiques", a précisé le groupe dans un communiqué.Sur les trois derniers mois de l'année, les ventes du groupe se sont envolées de 32,6% par rapport au dernier trimestre 2016, à 2,46 milliards de dollars.Le PDG du groupe, Carlo Bozotti, cité dans le communiqué, s'est félicité d'un "leadership solide pour nos produits dédiés à l'internet des objets, aux smartphones, aux applications industrielles et de conduite intelligente".M. Bozotti présentait pour l'occasion ses derniers résultats annuels puisqu'il quittera le groupe à l'occasion de la prochaine assemblée générale des actionnaires.Il sera remplacé par le directeur général délégué du groupe, Jean-Marc Chéry, si les actionnaires votent en ce sens. Né en 1960, M. Chery a rejoint en 1986 Thomson Semiconducteurs, devenu par la suite ST, et a occupé de multiples fonctions dans le groupe, supervisant la production et la technologie depuis plusieurs années.Sur l'ensemble de l'exercice, la marge brute s'améliore de quatre points pour atteindre 39,2%, soit 3,27 milliards de dollars grâce à une "efficience opérationnelle, une amélioration du mix-produits et de la charge des usines, partiellement compensée par une pression normale sur les prix", explique le groupe.Le groupe franco-italien voit les ventes de ses trois principaux groupes de produits augmenter, avec tout particulièrement un quasi doublement du chiffre d'affaires du groupe "produits analogiques, MEMS et capteurs (AMS)", qui atteint 2,6 milliards de dollars, contre 1,8 milliard de dollars un an plus tôt.STMicroelectronics anticipe par ailleurs une baisse de son chiffre d'affaires d'environ 10%, à plus ou moins 3,5%, sur le premier trimestre de l'exercice en cours, par rapport au dernier trimestre 2017, avec une marge brute de 39,5%, à plus ou moins 2 points.els/ef/nas(©AFP / 25 janvier 2018 07h33)