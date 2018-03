e prix qui récompense nos performances d'investissement et l'excellence de nos processus dans l'ensemble de nos activités.»

Les prix décernés par Thomson Reuters Lipper Fund Awards ont été annoncés le 19 mars en France. Ce prix récompense les sociétés de gestion d'actifs et les fonds communs de placement individuels qui affichent les performances ajustées au risque les plus solides et constantes du marché.Mme Katia Coudray, CEO de SYZ Asset Management, a déclaré: « Nous sommes heureux d'avoir reçu c« Soutenu par notre présence locale de longue date, le marché français reste un marché important pour nous. Notre gamme de solutions continue de susciter l'intérêt des investisseurs à la recherche de stratégies actives, à forte conviction et génératrices d'alpha » ajoute-t-elle.Pour en savoir plus, veuillez contacter :Moreno VolpiTél. : +41 (0)58 799 16 98E-mail : moreno.volpi@syzgroup.com Fondé à Genève en 1996, SYZ est un groupe bancaire suisse en forte croissance, qui se concentre exclusivement sur la gestion d'actifs à travers deux métiers complémentaires : la banque privée haut de gamme et la gestion institutionnelle. SYZ offre aux investisseurs privés et institutionnels des services de gestion complète de leurs portefeuilles. Son style d'investissement axé sur la gestion active et la réduction du risque vise clairement à fournir une performance absolue à travers la génération d'alpha.SYZ est une société indépendante et familiale présente à l'international. Le groupe possède des fonds propres solides et bénéficie de son statut de société indépendante grâce à son actionnariat familial.SYZ Asset Management, l'entité de gestion institutionnelle du Groupe SYZ, fournit des solutions d'investissement aux investisseurs institutionnels et aux intermédiaires financiers. Basées sur des convictions fortes, les stratégies de SYZ Asset Management sont conçues pour répondre aux besoins d'investisseurs exigeants en matière de gestion de portefeuille et de risque. La société offre des comptes gérés et plusieurs gammes de fonds de placement, notamment les fonds OYSTER, une SICAV de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM, qui propose une gamme diversifiée de produits reconnus couvrant une grande variété de classes d'actifs et de styles d'investissement confiés à des gérants de fonds internes et externes.SYZ Asset Management a reçu le prix du « Meilleur groupe sur 3 ans - Petites sociétés » des Thomson Reuters Lipper Fund Awards 2018 pour la France.*Toute référence à SYZ Asset Management dans le présent document doit être interprétée comme une référence à l'une ou plusieurs des entités légales mentionnées ci-dessous, en fonction de la juridiction dans laquelle le document est publié, sous réserve que les produits et services d'investissement mentionnés soient disponibles dans ladite juridiction pour les investisseurs ou pour les catégories d'investisseurs potentiels.SYZ Asset Management (Luxembourg) SA, SYZ Asset Management (Suisse) SA, SYZ Asset Management (Europe) Limited, SYZ (France) SASU.La version anglaise du texte fait foi. tensid.ch / 20.03.2018 10h02)