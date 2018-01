Sables bitumineux: Total est dilué au profit de Suncor à Fort Hills

SUNCOR ENERGY

Montréal - Suncor, premier pétrolier canadien, a réglé son "différend commercial" avec le groupe français Total dont la participation dans la mine de sables bitumineux Fort Hills, en Alberta, est diluée.En 2013, Suncor (40,8%), Total (39,2%) et Teck Resources (20%) avaient créé une société dédiée à l'exploitation du gisement de Fort Hills dans la région de l'Athabasca, à 90 kilomètres au nord de Fort McMurray.L'investissement, prévu au départ pour une mise en exploitation fin 2017, avait été fixé à 13,5 milliards de dollars canadiens (9 mds d'euros).Jeudi, Suncor a annoncé que "les partenaires de Fort Hills ont résolu le différend commercial qui les opposait" et, selon l'accord, Suncor et Teck Resources ont acquis de Total Canada "une participation supplémentaire dans le projet Fort Hills".Suncor détient la majorité avec 53,06% des parts et Teck Resources 20,89%. La participation du groupe français Total "est réduite à 26,05%", selon le communiqué de Suncor.Le PDG de Suncor Steve Williams s'est félicité de l'accord avec Total avec l'acquisition d'"une part plus grande dans ce qui constitue probablement le meilleur projet de croissance à long terme de notre industrie".Sur le marché boursier jeudi vers 14H45 GMT, l'action Suncor reculait à New York de 0,90% à 37,31 dollars et à Paris, l'action Total gagnait 1,90% à 47,44 euros.mbr/jub/tes(©AFP / 04 janvier 2018 15h03)