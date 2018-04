Sahara occidental: le Maroc alerte l'ONU après des incursions du Polisario

Rabat - Les autorités marocaines ont annoncé dimanche avoir alerté le Conseil de sécurité de l'ONU après des incursions "gravissimes" du Front Polisario dans la zone tampon du Sahara occidental."Il y a eu des provocations, des manoeuvres (...) du Polisario encouragé par l'Algérie pour modifier le statut de cette zone" tampon, placée depuis le début des années 1990 sous la responsabilité des Nations unies, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, lors d'un point presse."Si l'ONU (...) n'est pas prêt à mettre fin à ces provocations, (...) le Maroc assumera ses responsabilités et ne saura tolérer qu'un changement puisse intervenir dans cette zone", a-t-il affirmé.Vaste étendue désertique de 266.000 km2, avec 1.100 km de côte atlantique au nord de la Mauritanie, le Sahara occidental est le seul territoire du continent africain dont le statut post-colonial n'a pas été réglé. Le Maroc en contrôle 80%, le Front Polisario 20%, séparés par un mur et une zone tampon contrôlée par les Casques bleus.Le Maroc accuse le Front Polisario, indépendantiste soutenu par l'Algérie, de mener des incursions dans la zone tampon près de Guerguerat, un no man's land situé à la frontière avec la Mauritanie."Cette provocation dure depuis un certain temps (...) Le Maroc ne pourra pas rester les bras croisés devant des attaques continues cherchant à transformer le statut des territoires à l'est", a insisté le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, présent au point presse.Les deux hommes ont rencontré dimanche les commissions des Affaires étrangères du Parlement puis les chefs de partis politiques marocains pour les informer des "développements gravissimes à l'est du dispositif de défense au Sahara marocain", survenus en mars à Tifariti et Bir Lahlou, a expliqué le chef de la diplomatie."Le Maroc réagira avec détermination et par tous les moyens à toutes les actions qui pourraient changer le statut de cette zone, il s'agira d'un +casus belli+ dont le Maroc tirera tous les enseignements", a prévenu M. Bourita.C'est la "Minurso qui a la responsabilité de gérer cette zone", a souligné le ministre des Affaires étrangères en affirmant que "la gestion légère de ce qui s'est passé à Guerguerat a été interprété comme un encouragement", en référence aux récentes incursions du Polisario au sud du Sahara occidental au début de l'année."L'Algérie doit assumer ses responsabilités (...) le Maroc n'attaque pas l'Algérie lorsqu'il dit que l'Algérie encourage ce genre de provocations: c'est l'Algérie qui abrite, qui finance, qui arme, (...) qui mobilise, ce n'est là ni une attaque ni une insulte, c'est la vérité", a souligné M. Bourita.Le Conseil de sécurité a demandé fin mars à l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental de poursuivre les discussions sur une relance de négociations visant à régler le différend autour de ce territoire. Aucune date n'a été annoncée pour reprendre des pourparlers formels, les derniers en date --sous l'égide de l'ONU-- remontant à 2012.Le Front Polisario réclame un référendum d'autodétermination pouvant conduire à l'indépendance, mais le Maroc rejette toute autre solution que l'autonomie sous sa souveraineté.(©AFP / 01 avril 2018 18h19)