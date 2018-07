Saint-Gobain cède son activité verrière au Royaume-Uni

Paris (awp/afp) - Le groupe de matériaux de construction Saint-Gobain a annoncé mardi la cession de ses activités d'installation de façades et de remplacement de vitrage au Royaume-Uni à une filiale du fonds privé de capital-risque CoBe Capital.La cession, dont le montant n'est pas divulgué, est effective au 1er août, précise le groupe dans un communiqué.Les activités cédées font partie d'une filiale baptisée Glassolutions, qui emploie environ 440 salariés et affiche un chiffre d'affaires annuel d'environ 70 millions de livres sterling (78,5 millions d'euros)."Les activités restantes de Glassolutions, opérant dans les domaines essentiels de la transformation et de la distribution du vitrage, pour la construction neuve et la rénovation, ne sont pas concernées par cette opération", précise Saint-Gobain.L'opération s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à se recentrer sur un portefeuille d'activités cohérentes et créatrices de valeur.Le groupe a annoncé jeudi une accélération "stratégique" comprenant un plan de cessions, sur 2018 et 2019, qui représentera au moins 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires.Il poursuivra en parallèle sa politique d'acquisitions "à un rythme soutenu", pour plus de 500 millions d'euros par an en moyenne d'ici 2020.Saint-Gobain a vu son bénéfice net bondir de 61,7%, à 1,2 milliard d'euros, au premier semestre 2018, grâce à l'impact positif lié à sa transaction avec le groupe suisse Sika.afp/al(AWP / 31.07.2018 19h00)