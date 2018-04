Sajid Javid, fils de chauffeur de bus pakistanais devenu ministre

Sajid Javid, 48 ans, fils d'immigrés pakistanais arrivés au Royaume-Uni dans les années 1960, a pris les rênes lundi d'un ministère britannique de l'Intérieur en pleine crise en raison du traitement réservé aux immigrants d'ex-colonies britanniques.Cet ancien banquier d'affaires de 48 ans est le premier membre d'une minorité ethnique à prendre la tête du ministère de l'Intérieur, l'un des portefeuilles les plus importants de la vie politique britannique.Il succède à Amber Rudd, qui a démissionné dimanche soir à la suite du scandale de Windrush, qui a suscité une vague d'indignation dans le pays.Arrivés entre 1948 - quand le Windrush, premier bateau avec à bord des immigrants des Caraïbes, a débarqué près de Londres - et le début des années 1970, pour reconstruire le pays après la Seconde guerre mondiale, ces immigrés avaient obtenu le droit de rester indéfiniment. Mais ceux qui n'ont jamais réclamé de papiers d'identité en bonne et due forme se sont retrouvés traités comme des immigrés illégaux, courant le risque d'être expulsés.Sajid Javid a souligné lundi devant les députés que cette question le touchait personnellement du fait de ses propres origines. "Cela aurait pu être ma mère, mon père, mon oncle ou moi-même", a-t-il dit.Il s'est engagé à réparer les torts causés à ces immigrés, tout en s'occupant de la politique d'immigration, de la police et de la lutte contre le terrorisme.Ex-secrétaire d’État aux Communautés, mais aussi aux Entreprises, M. Javid "a prouvé son dynamisme, son ambition et sa détermination à s'attaquer à des sujets difficiles", a déclaré un porte-parole de la Première ministre Theresa May.Depuis son élection au Parlement en 2010, il a rapidement gravi les échelons au sein du parti conservateur, et son histoire personnelle a fait de lui un porte-drapeau des Tories.Son père était arrivé dans le pays au début des années 1960 avec un sou en poche, trouvant un travail dans une usine de coton de Rochdale, près de Manchester (nord-ouest de l'Angleterre).La famille déménage ensuite à Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre, où le père de Sajid Javid travaille comme chauffeur d'autobus, avant de reprendre un magasin de vêtements féminins.Malgré un contexte difficile, il entre à l'université puis fait carrière dans la banque, d'abord à la Chase Manhattan Bank, puis à la Deutsche Bank, et se tourne ensuite vers la politique.M. Javid est un visage du Royaume-Uni moderne et multiculturel: ses parents sont musulmans, tandis que son épouse Laura, avec qui il a quatre enfants, est chrétienne et pratiquante, contrairement à lui.Il rejoint à un poste à responsabilité éminent un autre fils de chauffeur de bus pakistanais: le maire de Londres Sadiq Khan, qui est lui travailliste.Partisan du thatchérisme et du libre marché, Sajid Javid est un ancien eurosceptique qui s'était toutefois prononcé contre le Brexit lors du référendum de 2016 sur la sortie de l'UE.(©AFP / 30 avril 2018 19h52)