Salah Abdeslam a quitté la prison de Fleury-Mérogis pour être jugé en Belgique

Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos jihadistes qui ont attaqué Paris le 13 novembre 2015, a quitté la prison de Fleury-Mérogis, en banlieue parisienne, pour être transféré en Belgique où il est jugé lundi, a-t-on appris de source proche du dossier."Il n'est plus à Fleury-Mérogis", a indiqué à l'AFP cette source, sans précision sur l'heure du départ et la suite du trajet vers la Belgique.Un convoi de véhicules de gendarmes d'élite du GIGN (Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale) a quitté la prison entre 3H30 et 4H00, ont constaté des journalistes de l'AFP, sans qu'il soit possible d'identifier les passagers.Dans la nuit glaciale, un premier groupe de trois voitures encadré par des motards est sorti de cette prison de l'Essonne peu avant 3H30, avant un second groupe une vingtaine de minutes plus tard. Un peu après 4H00, trois autres véhicules ont quitté Fleury sans escorte.Salah Abdeslam comparaît pour la première fois publiquement lundi à Bruxelles, pour sa participation présumée à une fusillade avec des policiers à la fin de sa cavale en mars 2016 dans la capitale belge.Ce procès en correctionnelle n'est qu'un préambule à celui qui aura lieu en France pour les attentats qui y ont fait 130 morts. Mais il est très attendu pour savoir si le petit délinquant devenu "ennemi public numéro un" sortira du mutisme qu'il observe face aux enquêteurs français.