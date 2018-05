Salt: chiffre d'affaires stable au premier trimestre, rentabilité en hausse

Zurich (awp) - L'opérateur de télécommunications Salt a réussi à redresser la barre sur les trois premiers mois de l'année, mettant un terme au repli du chiffre d'affaires essuyé au dernier trimestre 2017. Le segment des clients d'entreprises a posé des difficultés.Les recettes se sont inscrites à 248,5 millions de francs, une valeur légèrement supérieure au premier trimestre de l'année précédente (248,4 millions). Le résultat opérationnel avant amortissements et dépréciation (Ebitda) a par contre progressé de 10,4% à 110,6 millions. La marge a pu être améliorée de 4,2 points de pourcentage à 44,5%, a indiqué la société vendredi dans son rapport trimestriel.Dans le segment entreprises, la pression sur les prix s'est renforcée. Salt a cessé certaines activités non rentables, ce qui a conduit au départ de certains clients.Suite au lancement de son offre dans la fibre optique, Salt est revenu dans les activités internet et de téléphonie pour le réseau fixe. Au cours des neuf premières semaines suivant le lancement, Salt a profité de "plusieurs milliers d'abonnements".ol/al(AWP / 25.05.2018 12h15)