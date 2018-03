Salvador: un jeune prêtre tué par des membres supposés d'un gang

Un jeune prêtre a été tué par balles jeudi au Salvador par des membres supposés d'un gang alors qu'il était en route pour célébrer Pâques, a annoncé vendredi la police.Le père Walter Osmir Vasquez, 31 ans, roulait sur une route de terre près de la ville de Lolotique, à 130 km de San Salvador lorsque des hommes armés lui ont coupé la route et l'ont tué par balle, a précisé la police de cette ville.Les motifs de ce meurtre n'étaient pas immédiatement connus. Le gouvernement a condamné le crime et a ordonné une enquête.Des soldats se sont joints aux policiers pour rechercher les tueurs dans la zone où l'attaque s'est produite.Le Salvador a l'un des taux d'homicide les plus élevés au monde - 60 pour 100.000 habitants l'année dernière. Le gouvernement accuse les puissants gangs de rue d'être responsables des violences dans ce pays pauvre de l'Amérique centrale.(©AFP / 30 mars 2018 09h53)