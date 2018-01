Samsung Electronics annonce un bénéfice trimestriel record

Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé mercredi un bénéfice net record au quatrième trimestre 2017, en hausse de 73%, essentiellement dû à une forte demande en puces mémoire et écrans de visualisation.Le bénéfice net pour la période d'octobre à décembre a été de 12.260 milliards de won (11,4 milliards de dollars) contre 7.090 milliards de won au quatrième trimestre de 2016, indique le communiqué de Samsung Electronics.Le bénéfice opérationnel au quatrième trimestre a été de 15.150 milliards de won, en hausse de 64,3% par rapport à la même période de 2016. Le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 65.980 milliards de wons sur cette période, en hausse de 23,7%.Samsung Electronics, filiale phare du conglomérat Samsung Group, a largement réussi à surmonter deux de ses plus graves crises.D'une part l'humiliant rappel planétaire de son Galaxy Note 7 aux batteries explosives. Et de l'autre, le retentissant scandale de corruption qui a eu raison de la présidence de Park Geun Hye et qui a envoyé en prison son vice-président Lee Jae-Yong, le fils du président du groupe.L'action de Samsung Electronics a plus que doublé de valeur ces deux dernières années grâce à ces résultats pour dépasser les 2,5 millions de wons l'unité (2.330 dollars), ce qui est hors de prix pour la plupart des petits investisseurs.L'entreprise a annoncé un fractionnement d'actions avec un ratio de 50 pour 1, ce qui a fait bondir en séance le titre de 6,4%, des gains qui ont été compensés par la suite sous l'effet de prises de bénéfices.L'action a terminé la séance sur une hausse de 0,2% à 2,495 millions de wons."Ce fractionnement d'actions indique que Samsung va conserver son objectif qui est d'augmenter les retours pour ses actionnaires", a estimé Cho Ik-Jae, de Hi Investment and Securities."Samsung va prendre d'autres mesures favorables aux actionnaires, comme décider de dividendes plus importants et de rachats d'actions", a-t-il ajouté.Les résultats du quatrième trimestre ont été essentiellement dûs à la division composants, en particulier à la branche fabricant les puces mémoire DRAM et NAND."Les commandes de mémoires de haute perfomance pour les serveurs et les mobiles ont été fortes", a indiqué Samsung Electronics. La division fabriquant les écrans de visualisation a également réalisé un trimestre solide, notamment en ce qui concerne les écrans OLED pour smartphones haut de gamme.Les bénéfices de la division mobile ont en revanche baissé en raison d'une hausse des coûts marketing.Le bénéfice opérationnel a été amputé d'environ 660 milliards de wons en raison de l'appréciation de la devise sud-coréenne contre le dollar et d'autres monnaies.Sur l'ensemble de l'année, le bénéfice net ressort au niveau record de 42.160 milliards de wons, en hausse de 85,6% par rapport à 2016. Le chiffre d'affaires s'est établi en 2017 à 239.580 milliards de wons.Kim Kyung-Min, de Daeshin Securities, a indiqué que les résultats du quatrième trimestre étaient légèrement moins bons que les attentes du marché, qui tablait sur un chiffre d'affaires de 66.000 milliards de wons et un bénéfice opérationnel de 15.800 milliards de wons.Samsung Electronics s'attend à une forte demande en mémoires utilisées dans les data center au premier trimestre, qui est une période traditionnellement plus calme.Greg Roh, analyste chez HMC Investment and Securities Co., a dit tabler sur un bénéfice opérationnel en 2018 autour de 66.000 à 67.000 milliards de wons."La performance au quatrième trimestre a été légèrement moins forte que prévue mais cela va commencer à se redresser eu premier trimestre, avec des prix de puces mémoire toujours élevés", a-t-il dit.(©AFP / 31 janvier 2018 09h03)