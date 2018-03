Samsung déploiera son service de paiement par mobile en France avant l'été

SAMSUNG ELECTRONICS

Paris - Le conglomérat sud-coréen Samsung a annoncé jeudi son intention de déployer avant l'été son service de paiement via smartphone Samsung Pay, dans un premier temps pour les clients des banques Caisse d'Epargne et Banque Populaire ainsi que la carte Ticket Restaurant.Le service, qui a reçu les certifications de Visa et MasterCard, intègre les cartes bancaires ainsi que les cartes de fidélité de l'utilisateur qui a simplement a les prendre en photo pour être reconnues par sa banque.Lors du paiement, la validation se fait par empreinte digitale, reconnaissance d'iris ou code PIN, selon les modèles et le choix de l'utilisateur, avant un paiement via les terminaux sans contact, sans limite de montant.Le groupe sud-coréen a également annoncé être en négociation avec d'autres banques françaises, qui pourraient intégrer le programme Samsung Pay avant son lancement.Samsung Pay va rejoindre d'autres services semblables de paiement via le mobile, tels qu'Apple Pay, disponible sur les iPhones du géant américain Apple, ou Orange Cash, proposé par l'opérateur historique.els/jdy/ef/nth(©AFP / 08 mars 2018 15h54)