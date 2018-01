Samsung visé par une plainte d'ONG pour violations des droits de l'Homme dans ses usines en Chine

Deux associations ont annoncé qu'elles déposaient jeudi une plainte à Paris pour pratiques commerciales trompeuses contre Samsung et sa filiale française, dénonçant "des violations des droits humains" dans les usines chinoises du géant de l'électronique sud-coréen.Les ONG Peuples Solidaires et Sherpa, dont une première plainte à Bobigny (Seine-Sant-Denis) contre la seule filiale française avait été classée sans suite en 2014, ont affirmé verser de nouveaux éléments démontrant le recours au travail des enfants ainsi que des conditions de travail indignes et dangereuses au sein des usines en Chine du leader mondial des smartphones.(©AFP / 11 janvier 2018 08h37)