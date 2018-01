Sanctions américaines: Moscou dénonce une campagne "absurde" et menace d'une "riposte"

Moscou - Le ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé vendredi une campagne "absurde", après l'annonce par le Trésor américain de nouvelles sanctions visant la Russie, et menacé d'une "riposte".C'est "une campagne de sanctions absurde qui n'a abouti et n'aboutira à aucun résultat", a déclaré le ministère dans un communiqué."Si les autorités américaines préfèrent rompre les liens économiques (...) avec la Russie, c'est leur droit, comme nous nous réservons le droit de riposter", a-t-il souligné.Le Trésor américain a annoncé vendredi de nouvelles sanctions liées au conflit en Ukraine et à l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014 par la Russie, visant notamment des responsables russes et des "ministres" séparatistes.Certaines de ces nouvelles sanctions financières, qui ciblent en tout 21 personnes et neuf entités, concernent quatre turbines fabriquées par l'Allemand Siemens et détournées, selon les Occidentaux, vers la Crimée afin de fournir de l'énergie aux territoires annexés par la Russie.Avec ces nouvelles sanctions imposées "sous un prétexte inventé de l'implication de la Russie dans la crise ukrainienne" les Etats-Unis ne font que "montrer au monde entier leur propre impuissance", affirme la diplomatie russe."Washington ne peut pas se débarrasser des illusions qu'il est possible de nous faire peur par des refus de visas américains ou des interdictions commerciales", déplore le communiqué.(©AFP / 26 janvier 2018 20h00)