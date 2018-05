Sanctions américaines contre Diosdado Cabello, numéro 2 du pouvoir vénézuélien (Trésor)

Washington - Les Etats-Unis ont pris des sanctions vendredi contre le numéro deux du pouvoir vénézuélien, Diosdado Cabello, à 48 heures de la présidentielle dans ce pays en crise où le président sortant Nicolas Maduro vise sa réélection.L'office de contrôle des actifs étrangers du département du Trésor (Ofac) a pris des sanctions contre ce haut responsable pour des faits de corruption ainsi qu'à l'encontre de "trois autres individus actuels ou anciens responsables" les qualifiant de "personnages clés du réseau de corruption de Cabello", selon un communiqué du Trésor.Il s'agit du frère, José David Cabello, et de la soeur de Cabello, Marleny Josefina Contreras, considérés tous deux par l'administration Trump comme "actuel ou ancien responsable du gouvernement vénézuélien", ainsi que d'un "représentant de Cabello", Rafael Alfredo Sarria.Le département du Trésor précise que l'Ofac a également bloqué trois entreprises contrôlées ou détenues par Sarria."Le peuple vénézuélien souffre de politiciens corrompus qui étendent leur emprise sur le pouvoir tout en se remplissant les poches. Nous imposons des sanctions sur des personnes telles que Diosdado Cabello qui profitent de leurs positions officielles pour s'adonner au trafic de drogues, au blanchiment d'argent, aux détournements des fonds publics et autres activités de corruption,", a commenté Steven Mnuchin, secrétaire américain au Trésor, cité dans le communiqué.Il a également souligné que l'administration américaine était "déterminée à mettre un coup d'arrêt à ceux qui trahissent la confiance du peuple vénézuélien"."Nous continuerons à bloquer les tentatives d'abus du système financier américain", a-t-il également réagi.Diosdado Cabello était déjà la cible de sanctions de la part du Panama et de la Suisse qui lui a interdit, ainsi qu'à sept autres haut fonctionnaires vénézuéliens, l'entrée et le transit sur son territoire.Des sanctions que l'intéressé avait rejetées mercredi, demandant à ce qu'il soit prouvé qu'il détienne des comptes dans ces pays.(©AFP / 18 mai 2018 20h35)