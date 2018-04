Sanctions américaines: la Russie promet une "réponse dure"

Moscou - La Russie a promis vendredi une "réponse dure" aux nouvelles sanctions américaines adoptées à l'encontre d'une série d'hommes d'affaires, d'entreprises et de hauts responsables russes."Nous ne laisserons pas l'attaque actuelle ou n'importe quelle nouvelle attaque antirusse sans une réponse dure", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué."N'ayant obtenu aucun résultat avec les 50 séries de sanctions précédentes, Washington continue de faire peur avec des refus de visas américains, menace le business russe de gel d'actifs et d'avoirs, mais oublie que la réquisition de propriété privée et de l'argent d'autrui, cela s'appelle un vol", a poursuivi la diplomatie russe.Selon Moscou, les sanctions américaines font entrer les Etats-Unis dans la catégorie des pays "ennemis de l'économie de marché et de la concurrence honnête et libre", puisqu'ils "utilisent des méthodes administratives pour éliminer des concurrents sur les marchés étrangers"."Aucune pression ne fera dévier la Russie du chemin qu'elle a choisi. Elle ne fera que démontrer l'incapacité des Etats-Unis d'arriver à ses fins, et consolider la société russe", a affirmé la diplomatie russe."Nous conseillons à Washington de se débarrasser au plus vite de l'illusion qu'il est possible de discuter avec nous en employant le langage des sanctions", a-t-elle ajouté.Les nouvelles sanctions américaines visent 38 personnes et entreprises qui s'ajoutent aux 24 déjà ciblées mi-mars en réponse à une ingérence électorale et à plusieurs cyberattaques dont est accusée la Russie.Parmi les personnes ciblées figurent des "oligarques" proches du Kremlin et leurs entreprises, de hauts responsables russes et la société chargée des exportations d'armements de Moscou, Rosoboronexport.(©AFP / 06 avril 2018 20h34)