Sanctions britanniques: la riposte de Moscou viendra "d'une minute à l'autre" (Kremlin)

Moscou - Le Kremlin a assuré vendredi matin que sa riposte devrait venir "d'une minute à l'autre" après l'annonce par Londres de l'expulsion de 23 diplomates russes à la suite de l'empoisonnement d'un ex-agent double russe réfugié en Angleterre.Cette riposte sera "mûrement réfléchie" et "totalement conforme aux intérêts de notre pays", a ajouté aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.En déplacement à Astana, la capitale du Kazakhstan, pour une réunion sur la Syrie, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait auparavant confirmé que Moscou expulsera de son territoire des diplomates britanniques sur "un principe d'égalité".La Première ministre britannique Theresa May avait annoncé mercredi l'expulsion de 23 diplomates russes et le gel des contacts bilatéraux avec leur pays, une décision déjà dénoncée comme "absolument irresponsable" par Moscou.La Russie clame son innocence depuis l'empoisonnement le 4 mars par un agent toxique à Salisbury, dans le sud de l'Angleterre, de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia, hospitalisés dans un état grave."Il faudra tôt ou tard que la Grande-Bretagne fournisse des preuves concluantes. (...) Pour l'instant, nous n'en avons pas vues", a poursuivi M. Peskov vendredi.(©AFP / 16 mars 2018 10h46)