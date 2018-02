Sanitas étoffe son comité de direction de trois nouveaux membres

Zurich (awp) - La caisse-maladie Sanitas annonce mercredi l'incorporation de trois nouveaux membres à son conseil de direction, une dizaine de jours après le départ surprise de son directeur général (CEO) Max Schönholzer attribué à des divergences stratégiques.Les nominations d'Elias Frühauf, de Rolf Fischer et de Kaspar Trachsel interviennent dans le cadre de la scission de la division Business Development en deux subdivisions: Innovation and Business Development d'une part et Infrastructure IT de l'autre, précise un communiqué.L'unité Innovation and Business Development reviendra à M. Frühauf, l'infrastructure IT à M. Fischer et Distribution and Marketing à M. Trachsel. Leurs entrées en fonctions interviendront début août ou début septembre.Le patron par intérim Otto Bitterli se montre convaincu que la nouvelle structure du comité de direction soutiendra la mise en oeuvre de la stratégie adoptée par l'assureur.jh/lk(AWP / 07.02.2018 15h24)