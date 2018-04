Sanitas gagne de nouveaux clients mais voit son bénéfice se replier en 2017

Zurich (awp) - La caisse d'assurance maladie Sanitas a vu son bénéfice se replier en 2017 en raison de la constitution de provisions. Le résultat net s'est inscrit à 11,5 millions, contre 61,0 millions un an plus tôt. Le nombre d'assurés a toutefois progressé de 43'000 pour atteindre un total de près de 820'000, a souligné la caisse jeudi.L'assurance de base a pesé pour 1 million de franc sur le bénéfice, tandis que l'assurance complémentaire privée a rapporté 11,2 millions.Le produit des primes a augmenté de 5,9% sur un an à 2,82 milliards, dont 2,05 milliards issus de l'assurance de base et 0,77 milliard dans l'assurance complémentaire. Les prestations payées, y compris la participation aux coûts, ont progressé de 4,4% à 2,61 milliards.Le ratio combiné dans l'assurance de base s'est péjoré à 100,7%, contre 98,3% lors de l'exercice précédent. Dans l'assurance complémentaire, l'évolution a été similaire. Il a atteint 101,8%, contre 97,3% en 2016. Dans l'assurance, un ratio combiné mesure le rapport entre le montant des primes encaissées et le coûts des prestations versées.Les fonds propres ont été améliorés à 824,2 millions au 31 décembre 2017, soit 10 millions de plus qu'un an auparavant.Au 1er janvier 2018, le nombre d'assurés de l'assurance de base a légèrement diminué, ajoute la caisse.Le groupe a poursuivi la mise en oeuvre de sa stratégie numérique avec le développement des canaux en ligne. L'année dernière, le groupe a lancé l'application Active, qui "incite les clients à améliorer leur santé", précise-t-il.ol/al(AWP / 19.04.2018 12h14)