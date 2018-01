Sanofi rachète l'américain Bioverativ pour 11,5 mds USD (presse)

Le géant pharmaceutique français Sanofi va racheter l'américain Bioverativ, spécialisé dans les traitements contre l'hémophilie, pour plus de 11,5 milliards de dollars, selon le Wall Street Journal dimanche.Selon le quotidien économique américain, qui ne cite pas ses sources, la transaction pourrait être officialisée lundi.L'opération valoriserait Bioverativ à 105 dollars l'action, soit une prime de 63% par rapport au cours de clôture de vendredi (64,11 dollars), selon le journal.Sanofi traverse une mauvaise passe aux Etats-Unis, qui est son premier marché, et ses résultats trimestriels publiés début novembre avait montré que le déclin de ses ventes s'y accélérait.C'est surtout l'activité diabète qui a chuté l'an dernier. Un recul du à la fin du remboursement de son ex-produit vedette Lantus de la part des grands assureurs américains CVS et United Health, qui l'ont remplacé par un concurrent moins cher.(©AFP / 22 janvier 2018 05h15)