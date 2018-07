Sanofi: résultats inférieurs aux attentes au 2ème trimestre

Le géant pharmaceutique français Sanofi a publié mardi des résultats peu reluisants au deuxième trimestre, affectés par les taux de change, d'importantes charges et coûts de restructuration, ainsi que des difficultés persistantes dans ses activités diabète et vaccins.Le bénéfice net s'est établi à 762 millions d'euros, en forte chute de 26,2% sur un an, selon un communiqué, alors que les analystes du consensus Factset tablaient sur près d'un milliard d'euros de profits nets.En cause, diverses charges d'amortissement d'actifs anciens ou récemment acquis, ainsi que des coûts de restructuration.Le chiffre d'affaires du groupe, affecté par les taux de change, n'a pas non plus été à la hauteur des attentes, reculant de 5,7% à 8,17 milliards d'euros quand le consensus Factset prévoyait environ 8,29 milliards d'euros.Et à taux de change constants, la hausse des ventes a été très modeste: +0,1%.L'activité du groupe dans le diabète a continué de souffrir au deuxième trimestre (-11,9% à taux de change constants, à 1,36 milliard d'euros), toujours en raison du déclin aux Etats-Unis de son ancienne insuline vedette, le Lantus, sous l'effet de la concurrence.L'activité de Sanofi Pasteur, la division vaccins du groupe, a elle aussi de nouveau sensiblement reculé sur le trimestre écoulé (-15,7% à 811 millions d'euros à devises constantes).Cette division a continué d'être pénalisée comme en début d'année par les déboires du vaccin pédiatrique combiné Pentaxim en Chine, dont les tests avec un nouveau composant n'avaient pas donné satisfaction.Ces contre-performances ont été partiellement compensées par le principal moteur du groupe, la médecine de spécialités (division Sanofi Genzyme) et dans une moindre mesure par ses produits de santé grand public.Les ventes de Sanofi Genzyme ont ainsi bondi de 29,5% à 2 milliards d'euros, grâce notamment à la montée en puissance de Dupixent, une immunothérapie indiquée dans le traitement de l'eczéma sévère, mais aussi aux traitements contre l'hémophilie de Bioverativ, biotech américaine rachetée par le groupe en début d'année.Pariant sur la poursuite du succès de Sanofi Genzyme et sur un redressement de sa division vaccins au second semestre, Sanofi se voit toujours "bien placé" pour entrer dans une nouvelle période de croissance, selon le communiqué.Le groupe prévoit désormais une croissance de son bénéfice net par action (BNPA) de ses activités poursuivies comprise entre 3% et 5% cette année, contre 2% à 5% précédemment.(©AFP / 31 juillet 2018 09h02)